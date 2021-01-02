Kayıp kız çocuğu Hatay’da bulundu

Alanya ilçesinde, çöp dökmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu M.K., polis ekiplerince Hatay'da bulundu. Cikcilli Mahallesi'ndeki çöp dökmek için ayrılan M.K., bir daha geri dönmedi. Ailesi, M.K.'nin gidebileceği her yeri aradı, sonuç alamayınca da polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.K.'nin Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğunu tespit etti. Hatay polisi, M.K.'yı buldu. M.K., ailesine teslim edildi.