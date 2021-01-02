Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Kayıp kız çocuğu Hatay’da bulundu

Kayıp kız çocuğu ’da bulundu

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Kayıp kız çocuğu Hatay’da bulundu
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, çöp dökmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu M.K., polis ekiplerince Hatay'da bulundu. Cikcilli Mahallesi'ndeki çöp dökmek için ayrılan M.K., bir daha geri dönmedi. Ailesi, M.K.'nin gidebileceği her yeri aradı, sonuç alamayınca da polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.K.'nin Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğunu tespit etti. Hatay polisi, M.K.'yı buldu. M.K., ailesine teslim edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp kız çocuğu Hatay’da bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA