Portakalı soyamadık

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte insanların özellikle C vitaminine talebi artması ile portakal fiyatları da uçtu. Antalya'da yetiştirilen dünyaca ünlü Finike portakalı da en çok tercih edilenlerin başında yer aldı. Ancak bu yıl özellikle mayıs ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle dalında zarar gören portakalda önemli ölçüde ürün kaybı yaşandı. Bu yıl kalitesine göre kilosu 4.5-5 lira civarında alıcı buldu. YÜZDE 50 KAYIP OLDU

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, kasım ayında başlayan ve hasadı devam eden 2020-2021 portakal sezonunu değerlendirdi. Finike portakal hasadının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Sarıçobanoğlu, "Bu yıl 14-17 Mayıs tarihleri arasındaki aşırı sıcaklardan dolayı bahçelerimizde boncuk dökülmesi olmuştu. Sıcaktan dolayı bir kaybımız yoktu ama daha sonra yağan doludan dolayı bölgede yüzde 50 oranında ürün kaybı oldu" dedi.

ORTALAMA 250 BİN TON

Sarıçobanoğlu, rekoltenin de düşük olması sebebiyle bu yıl ürün fiyatlarının yüksek olduğunu kaydederek, "Şu an portakal kalitesine göre 3-4 lira olarak seyrediyor. 250 bin ton civarında olan rekoltemiz 130 bin ton civarına düştü" diye konuştu.