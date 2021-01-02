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Sahiller yine turistlere kaldı

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Sahiller yine turistlere kaldı
KORONAVIRÜS önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya sessizliğe büründü. Turistler, kendileri için kısıtlamanın saat 10.00'da sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı ile Konyaaltı Sahili'ne gitti. Turistler Cumhuriyet Meydanı ve tarihi mekanları gezerek bol bol fotoğraf çekti. Konyaaltı Sahili de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turistlere kaldı. DENİZE GİRDİLER
Genel kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler sahilin tadını çıkardı. Sahilde bazı turistler güneşlenirken, bazıları da denize girip yılın ilk deniz keyfini gerçekleştirdi. Bol bol hatıra fotoğrafları çekinen turistler, yürüyüş de yaptı. Cuma namazı kılacak vatandaşlar ise seccadelerini alarak, evlerinin yakınındaki camiye gitti. Cemaat maske takıp, sosyal mesafeye uygun olarak namazını kıldı.
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Sahiller yine turistlere kaldı
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