Antalyalı yönetmen ödüle doymuyor

ANTALYA'DA doğup büyüyen ardından Almanya'ya giderek sinema sektörüne giren kadın yönetmen Sevgi Hirschhauser, ilk filmi olan 'Toprak' ile 16 farklı uluslararası yarışmada ödül kazandı. Türkiye gösterimi için gün sayan filminin dünya prömiyeri ABD Colorado'daki Vail Film Festivali'nde yapıldı. Toprak, Miami Bağımsız Film Festivali'nde de 'En iyi Film' seçildi.

KENDİ İMKANIYLA YAPTI

Filmin başrollerinde dizi ve sinema oyuncusu Numan Çakır ile ilk film deneyimi ile Antalyalı oyuncu Burak Aydın rol aldı. Oyunculardan Numan Çakır, 'En İyi Erkek Oyuncu', ilk oyunculuk deneyimi olan Burak Aydın 'En İyi Genç Oyuncu Adayı', filmien görüntü yönetmeni Chris Hirschhauser da 'En İyi Görüntü' ödülü aldı. Hiçbir prodüksiyon şirketine bağımlı olmadan tamamen kendi imkanlarıyla çektiği filmi hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sevgi Hirschhauser, "Film yapmak çok zor olduğu kadar, büyük zevk veriyor. Kazandığımız ödüllerde madalyalarımız oldu" dedi.