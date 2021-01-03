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Çocuklar üşümesin diye

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Çocuklar üşümesin diye
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde ise pandemi sebebiyle zor günler geçiren vatandaşın yardımına koşan Kızılay Alanya Kadın Kolları Şubesi, çocuklar üşümesin diye örgü etkinliği düzenledi. Kadın Kolları Başkanı Hanife Özen, "Üreten kadınlar olarak, çocuklar için 2020'de nasıl mücadele ettiysek, 2021'de de durmadan yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz. Örgü etkinliğimizle ilmek ilmek mutluluk üretmeyi biz çok sevdik. Alanya'da çocuklarımızın bu kış içi ısınacak, gönüllüler sayesinde üşümeyecekler" ifadelerini kullandı.
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Çocuklar üşümesin diye
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