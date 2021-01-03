Halden fiyat ve üretim endeksleri

ANTALYA Ticaret Borsası, Aralık ayı Antalya Halleri domates, sebze ve meyve endeksini açıkladı. Aralık ayında üretim miktarı, bir önceki aya göre domateste yüzde 5.13 azalırken, sebzede yüzde 8.12 ve meyvede yüzde 5.24 arttı. Domatesin fiyatı da bir önceki aya göre yüzde 13.55 azalırken, fiyat endeksi sebzede yüzde 0.98 ve meyvede yüzde 8.44 arttı.

SON 5 YILIN ZİRVESİ

Domates miktar endeksinde son beş yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 46.56 azalışla ve fiyatta ise ikinci en yüksek değer olan yüzde 16.04 artışla 2020 yılında gerçekleşti. Sebze miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık değişimler, miktarda yüzde 36.07 azalışla ve fiyatta ise yüzde 36.08 artışla 2020 yılında gerçekleşti. Meyve miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın Aralık aylarındaki rekor yıllık değişimler, miktarda yüzde 36.95 azalışla ve fiyatta yüzde 59.58 artışla 2020 yılında gerçekleşti.