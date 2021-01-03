Hep böyle olsun

Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde ağırladığı son şampiyon Medipol Başakşehir'i, ilk yarısı 2-0 biten maçta 3-0 mağlup etti. Turuncu yeşililer 4 maç aradan sonra tekrar 3 puanla tanıştı ve Fenerbahçe maçı öncesi moral topladı. Şimşek bu zirve yarışını sürdürdü. GOLLER İLK YARIDA

8. dakikada sağdan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topa ceza sahası içinde Davidson'un vuruşu auta gitti. 10. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında Crivelli topu Visca'ya aktardı. Visca sol çaprazdan ceza sahasına sokulurken topu İrfan Can'ın önüne yuvarladı. Bu futbolcunun sert şutu az farkla auta gitti. 19. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Volkan'ın sektirdiği topla buluşan Bareiro, röveşata ile topu ağlara gönderdi. 1-0 26. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un harika pasıyla sağ kanattaki topu Juanfran'a aktardı. Bu futbolcunun arka direğe havalandırdığı topa Moubandje, gelişine güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0 39. dakikada Başakşehir sol kanattan Deniz ile köşe vuruşu kullandı. Köşe vuruşunda topa yükselen Ponck'un vuruşu Berkan'dan döndü. Başka gol olmayınca ilk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi

OYUNUN TEK HAKİMİ



Maçın ikinci yarısında oyunun tek hakimi Aytemiz Alanyaspor oldu. Konuk ekibin cılız atakları ve bulduğu pozisyonları değerlendirememesi turuncu yeşillilerin oyundaki üstünlüğü ele geçirmesini sağladı. 80. dakikada Alanyasporlu Davidson kendi yarı sahasında Başakşehir savunmasından kaptığı topu tek başına rakip kaleye kadar geldi. Savunmayı ve kaleciyi geçen Davidson'un sert şut geçti ancak direkten geri döndü. 84. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fatih'in ara pasında ceza sahası sağında topla buluşan Tayfur bekletmeden vurdu. Tayfur'un şutu kaleciyi geçerek filelerle buluştu. 3-0 89. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek topu içeri kadar getirdi. Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşu kalecide kaldı. Aytemiz Alanyaspor Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.