Polis ecel teri döktü

Antalya'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresince, polis ekipleri de il genelinde denetim yaptı. uygulama noktalarında ilginç anlar da yaşandı. Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında, avukat E.Y.D. (41), içerisinde, eşi B.D. bebeği ve bakıcısının olduğu 34 MLS 74 plakalı cipiyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri plakasını aldığı cipi takip etmeye başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından E.Y.D.'nin kullandığı cip, yakaladı. Cipinden indirilen E.Y.D., polis tarafından kelepçelendi. Polis ekiplerinin 'neden kaçıyorsun' sorusuna E.Y.D., 'Alkol uygulamasından kaçıyorum. Alkollüyüm ben tamam' cevabı verdi. Ekip otosuna bindirilen E.Y.D. ile bir polis memuru arasında ilginç diyaloglar yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve ekipler tarafından yakalanan E.Y.D., özgürlüğünün kısıtlandığını söyledi.

EKİP OTOSUNA VURDU

Polis memuruna, "Bana neden ters kelepçe yapıyorsunuz? Benim suçum mu var?" diyen E.Y.D.'ye, polis memuru ise "Benden kaçarsan senin özgürlüğünü kısıtlarım. Sen 2 tane trafik polisinin kaza yapmasına, bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Kaçıp yakalandıysan, sonucuna katlanacaksın" diye cevap verdi. E.Y.D.'nin daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. E.Y.D.'ye 7 ayrı suçtan 8 bin 880'i karakol ekipleri, 10 bin 800'ü trafik ekipleri tarafından olmak üzere 19 bin 680 lira ceza kesildi. Götürüldüğü polis merkezinden yaklaşık 6 saat sonunda bırakılan avukat E.Y.D. hakkında 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlali', 'ters yönden araç kullanmak', 'tehlikeli araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'maske takmamak', 'polise mukavemette bulunmak' suçlarından işlem yapıldı.

TUTANAĞI ALMAK İSTEMEDİ

Yasaktan muaf tutulan turistlerin doldurduğu Konyaaltı sahilinde ise polis ekipleri ihlallere karşı turistleri durdurarak pasaport kontrolünde bulundu. Hurma Mahallesi'nde oturan 3 arkadaş Konyaaltı sahilinde gezintiye çıkan Kazakistan asıllı Türkiye'de oturum hakkı bulunan 31 yaşındaki Avtandil Tagıyev da polis denetimine takıldı. Muafiyetin sadece turistlere yönelik olduğu, ülkede yaşayan yabancıları kapsamadığı anlatılan Tagıyev'e 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Tagıyev, ceza tutanağını almak istemedi.

TERS YÖNE GİRDİ

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan polis ekipleri, 07 AAG 828 plakalı bir otomobilin ters yönden ilerlediğini gördü. Ekipler, sürücü Türkan D.'nin (31) peşine takılırken kısa süre sonra otomobil ışıklı kavşakta durdu. Aracından indirilen Türkan D.'ye alkol ve uyuşturucu madde testi yapıldı. Alkolsüz olduğu belirlenen Türkan D., rahatsızlığı nedeniyle ilaçlar kullandığını polise ifade etti. Pastanede çalıştığını söyleyen ve bir aracın kendisini sıkıştırdığı gerekçesiyle ters yöne girdiğini belirten sürücüye 'Ters yönde araç kullanmamaktan' bin 334 TL para cezası kesildi.