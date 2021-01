2021’e iyi başladık

Fraport TAV Antalyaspor, bir hafta önceki 6-0'lık Atakaş Hatayspor hezimeti sonrası Galatasaray'dan 1 puan aldığı zorlu deplasmanda toparlanmış görüntüsü ile umut verdi. Maç sonrası açıklama yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da, yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını vurguladı. Hatayspor maçı sonrası toparlanmak için önemli bir sınav verildiğini anlatan Yanal, "Geçen haftaki sonucu hak eden bir takım değiliz. Bizim bir an önce kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Önümüze bakmalıydık. Çözüme odaklanıp, bugün yeni seneye başladık. Bu haftadan itibaren de artık daha disiplinli bir takım olarak yola devam etmek istiyoruz" dedi.Maçta özellikle defansif olarak iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Yanal, "İleride oyunun her iki yanını da iyi oynamalıyız. Her iki tarafı da iyi oynayan bir takım yapmalıyız. Oyun planına sadık kalmakta zorlanıyorduk, bunu çok daha sağlam yapmak gerekiyor. Böyle bir fırsat vardı önümüzde, şimdi daha sağlam olacağız. Yapmakta zorlandığımız hücumu çalışarak gerçekleştireceğiz. Gelişmek ve değişmek en büyük olgumuz" ifadelerini kullandı.