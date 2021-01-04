Babadağ’dan 73 bin kişi uçtu

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinin 'dünyaya açılan penceresi' olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, 2020 yılı rakamlarını açıkladı. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ'ın bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayan Çıralı, "Salgına rağmen yamaç paraşütü sporu devam etti. Bunda alınan tedbirler etkili oldu. Salgına rağmen geçen yıl Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütü ile uçuş yaptı" ifadelerini kullandı.2021 yılı için ise umutlu konuşan Çıralı, "Fethiye'de turizmi 12 aya çıkarmak amacıyla başladığımız Babadağ teleferik projesi 2021 yılında hizmete girecek. Proje her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak. Projenin de desteğiyle bu yıl uçuş sayılarının ikiye katlanacağını düşünüyoruz" dedi.