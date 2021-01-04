Elindeki 4 patent ile yatırım için bekliyor

ALMANYA'DA makine mühendisliği yaptıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaparak Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen 47 yaşındaki Murat Koçak, ülkesine yatırım yapmak istiyor. Kestel Mahallesi'nde emlak ve araç kiralama konusunda işyeri açan Koçak, elinde kurubuz temizleme makinesiyle ilgili Almanya'dan 5 patent olduğu açıklayan Koçak, "Elimdeki imkanları Türkiye için kullanmak istiyorum" dedi.Türkiye'ye dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkili olduğunu anlatan Murat Koçak, "Bütün projelerim hazır. Bana Alanya'da arazi ve kredi desteği sağlanırsa fabrikayı hayata geçirmek istiyorum. Hem ülkemize döviz girer ve gençlerimiz için iş imkanı doğar" diye konuştu. Mehmet AL / ALANYA