Isparta’nın saklı doğa bahçeleri

ISPARTA doğal zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bunların başında ise sahip olduğu volkanik göl ve bitki türleriyle adeta saklı bir doğa harikası olan Gölcük Tabiat Parkı geliyor. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, ismini içerisinde barındırdığı volkanik göl olan Gölcük Gölü'nden alıyor. Nemrut ile birlikte Türkiye'nin iki patlama kraterinden biri olma özelliği taşıyan Gölcük Gölü'nün derinliği 32 metreyi buluyor. Gölcük Tabiat Parkı'nda kızılçam, karaçam, meşe, sedir, akasya, akçakesme ve diğer maki türü bitkiler ile tavşan, tilki, sincap, kaplumbağa ve çeşitli kuş türleri bulunuyor.Bir diğer doğal değer ise Milas Mesireliği. Uzun yıllar boyunca Ispartalıların piknik ve eğlencelerine ev sahipliği yapan Milas Mesireliği zaman içerisinde bakımsız bir halde kaderine terk edilmişti. Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas için Isparta Valiliği tarafından yürütülen yenileme projesi yapıldı. Isparta'nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yer alan Milas Mesireliği yenilenerek Milas Millet Bahçesi adıyla yeniden hizmet vermeye başladı.