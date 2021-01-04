Kozalaktan sanat

ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Hasan Erdoğan, ormandan topladığı çam kozalaklarını adeta sanat eserine çeviriyor. İstanbul'a gittikten sonra astım hastalığı nedeniyle memleketine geri dönüş yapan Erdoğan, şifa için ormanda vakit geçirirken kozalaklardan ördüğü sepet ile bu hobiye başladı.Sepeti İstanbul'da yaşayan oğluna gönderen Hasan Erdoğan, gelen talepler üzerine ise hobisini geliştirdi. Baba mesleği ahşap kaçıkçılık olan Erdoğan, çam kozalaklarından sepet, avize, meyve tabağı, şekerlik ve tabak altlığı yapmaya başladı. Erdoğan yaptığı el sanatı ürünleri 50 TL ile 200 TL arasında satıyor.Dağlara çıkıp yere düşen kozalakları tek tek seçerek topladığını anlatan Erdoğan, "Desenlileri ayırırım. Hangi çam ağacının kozalağı güzelse onları topluyorum. Bu sanatın aslı kozalağı iyi seçmektir" dedi. Kozalakları sadece telle bağladığını anlatan Erdoğan, "Kozalakları birbirine bağlamada kesinlikle yapıştırıcı kullanmıyorum. Nakış işler gibi işliyorum" dedi. Kendisini 2 kez İstanbul Büyükçekmece ilçesinde festivale davet ettiklerini anlatan Erdoğan, 65 ülkenin arasında el sanatlarından üst üste iki yıl birincilik ödülü aldığını da sözlerine ekledi.