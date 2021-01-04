Kuraklığa karşı çim yetiştirildi

Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde çim çeşitlerinin kuraklığa karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yapılan ıslah çalışmalarından olumlu sonuçlar alındı. TÜBİTAK iş birliğiyle geçen yıl 'survivor' adlı kuraklığa daha dayanıklı bermuda çim türünü geliştiren Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Sever Mutlu ile Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Mutlu, yeni çeşitler için çalışıyor.Doç. Dr. Songül Sever Mutlu, küresel ısınmayla birlikte şehirlerdeki yeşil alanlarda kuraklığa daha dayanıklı, su tüketimi az, yeni nesil çim tür ve çeşitlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Mutlu, "Bu ihtiyaca yönelik çim ıslah çalışmalarına başladık. Türkiye'nin ilk yerli bermuda çim çeşidini geliştirdik, geçen yıl tescillettik. Yaklaşık 20 mükemmel çeşit adayımız daha var, bunlar için tescile gideceğiz" ifadelerini kullandı. Mevcut kullanılan çim türlerinin dayanma gücünün az olması nedeniyle sıklıkla yenilenmesi gerektiğine dikkati çeken Mutlu, geliştirilen çeşit adaylarının bir kısmının Akdeniz iklim koşullarında tüm yıl yeşil kaldığını ifade etti. Mutlu ayrıca yeni türlerin suya yüzde 50 daha az ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.