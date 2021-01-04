Miras kavgası nöbeti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi Belendibi mevkiinde 360 dönüm arazi içindeki ağaçlardan birçoğu varislerden Ünal Karcı tarafından kestirildi. Ağaçların kesildiğini haber alıp araziye gelen diğer varisler gördüklerine inanamadı. Varisler Fatma Bülüç, Halime Yılmaz, Gülsüm Akıdan ve Sevgi Demir, ağaçları kardeşlerinin oğlu Ünal Karcı'nın kestirdiğini söyledi. Yasal haklarını aramak için polise başvurduklarını anlatan kız kardeşler, sorun çözülene kadar arazide gece ve gündüz nöbet tutmaya başladıklarını söyledi. Bölgede 850 mandalina, 200- 300 nar ve zeytin ağacının kesildiği öğrenildi.Fatma Bülüç, "Burası bize babamızdan miras. Buralar 5 yıldır yeğenimizde kirada ama kira da ödemiyor. Üstelik ağaçları kesti. Bunlar 25 yıllık ağaç, bunu ne emeklerle yetiştirdi. Buraları muz seralarına kiralamak için kestirmiş. Günah değil mi? Bu ağaçları kesemezsin. Baban gözünün önüne gelmiyor mu? Ağaçları kesenin elleri kırılsın. Bine yakın ağaç gece gelip kesilmiş. Toplam 360 dönüm arazide 12 bin civarında burada ağaç var. Kalanını da kesmesin diye nöbet tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Kardeşlerden Halime Yılmaz ise "Burada bir katliam yapılmış. Biz yasal yollarla gitmesini istedik ama olmadı. Biz yağmurda ve çamurda gece gündüz nöbet tutuyoruz" dedi.Ünal Karcı ise, ağaçları kestiğini kabul ederek, bunun yasal olduğunu savundu. Ünal Karcı, "Ben buraya muz tesisi yapacağım. 15 milyonluk bir tesisten bahsediyorum. Burada yasal olmayan hiçbir şey yapmadım. Şahısların şikayeti üzerine savcılığa ifademi verdim. İfademde 5 artı, 20 yıllık toplam 25 yıllık sözleşmem olduğunu ve kullanım hakkının bende olduğunu, toprağı istediğim şekilde işleme hakkım olduğunu beyan ettim. Savcılık serbest bıraktı. Şu an benim yerimi gelip işgal ediyorlar. Gelip benim işime engel oluyorlar. Kendileri kepçenin önüne yatarak 'yaptırmam' diyorlar. Ben burayı rahmetli dedemden kiraladım, halen sözleşmem geçerli. Buraya toplam 117 dönümlük muz serası yapılacak. Narenciyeleri kestik. Kesmeye de devam edeceğiz. Zeytin ağaçları da bakımsızdı. Biz ağaçların kökünü alıp aşılayıp başka bir yere dikeceğiz" ifadelerini kullandı.