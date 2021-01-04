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Plaj futboluna Alanya damgası

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
Plaj futboluna Alanya damgası
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Alanya Belediyesi tarafından kurulan Alanya Belediye Plaj Futbol Takımı, gösterdiği başarıyla basamakları hızla tırmanıyor. Takım, 2020 yılında plaj futbolunda kulüpler sıralamasında dünyada 6'ncı sıraya, Avrupa'da ise 4'üncü sıraya yükseldi. Takımdan Mehmet Aşlamacı, İsmail Turhan, Ferit Yücel Ergün, Semih Türkmen, Yasin Bağcı, Cem Keskin ve Seyit Ahmet Süer de milli takıma seçilerek, bu başarı taçlandırdı.

HAYALLE BAŞLADI
Takımın yıldız ismi Ferit Yücel Ergün de başarılı geçen yılla ilgili konuştu. Milli takımın da değişilmez oyuncusu olan Ergün, "Önce hayal ettik. Sonra inanarak zorlukları aşarak emek harcayarak zaman harcayarak hem maddi hem manevi pes etmeden mücadele ederek Alanya Belediyespor'u ve Alanya'yı dünya markası yaptık. Bize hem maddi hem manevi her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e teşekkür ederiz" dedi.
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Plaj futboluna Alanya damgası
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