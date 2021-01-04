Sahibi için alevlerin içine daldı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinin turistik Side Mahallesi'nde yeni yıla dakikalar kala yangın paniği yaşandı. Halı ve perde mağazasında başlayan yangın ilk etapta itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Kısa bir süre sonra, işyerinde elektrik panolarından kaynaklandığı tahmin edilen patlamayla birlikte yangın yeniden başlarken bu kez hızla yayıldı.Yangın sırasında işyerinin arka kısmında uyumakta olan işyeri sahibi Zeyrek Salı, işyerinden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşyeri sahibinin Rita isimli köpeği işyerinden alevler yükseldiği sırada itfaiye ekiplerinin engellemelerine rağmen iki kez iş yerine girdi. Rita ikinci kez işyerine girdiğinde yanmaktan itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Yanan işyerinin bitişiğinde bulunan Erkan Kendirci'ye ait cep telefonu ve bilgisayar servis ve satışı yapan işyeri de tamamen yandı.Yangında işyeri büyük zarar gören Ökkeş Kendirci itfaiyeyi suçladı. Bölgede çıkan ilk yangını itfaiyenin tam olarak söndürmeden bırakıp gittiğini anlatan Kendirci, "Soğutma tam anlamıyla olmadığı için ikinci dükkana sıçradı ve ikinci dükkan komple yandı. 'Bir tane itfaiye aracı bırakın burada nöbetçi kalsın' dememize rağmen bırakmadılar. Burada itfaiyenin ihmali var, biz bunu kendilerine belirttik, biz bunu anlattık. İçeridekilerin tamamı yanıcı madde, halısı perdesi. Bunun sönmeyeceğini biz biliyoruz. Kendileri bilmiyor mu" diye tepki gösterdi. Klima satışı yapılan iş yerinin sahibi Şerif Savaş da ilk yangında itfaiye görevlilerini, ateşin tamamen sönmediği konusunda uyardıklarını söyledi. Şerif Savaş, "Bizim zararımızı kim ödeyece" dedi.