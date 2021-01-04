Şimşek geri döndü

Süper Lig'de sezona bomba gibi başlayan ve ilk 9 maçını kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor, 10'uncu haftada başlayan düşüşünü Medipol Başakşehir maçı ile sonlandırma sinyali verdi. Son 6 haftada 4 yenilgi alan Şimşek, geçen sezonun şampiyonunu 3-0 yenerek tekrar liderlik koltuğunu devraldı. Skorun yanı sıra, iyi oyun da gelecek için umut verdi. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da bunun sinyallerini verdi. İYİ BİR FIRSATTISon dönemde alınan deplasman mağlubiyetleri nedeniyle maça baskı altında çıktıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik. Oyuncularla konuştuk, oyunumuza sadık kalacağımızı, aynı oyunu sezon sonuna kadar oynayacağımızı konuştuk. Özellikle ilk yarıda oyundan çok memnunum. Oyuncularım gerçekten övgüyü çok fazla hak ediyor. Sezon başından beri çok yoğun çalışıyorlar. Onlara hakkını teslim etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçı hakkındaki görüşlerini de açıklayan Çağdaş Atan, "Erol Bulut, burada geçen sene gerçekten ciddi iyi işler yaptı. Kupada final oynadılar, ligi 5'inci bitirdiler. Bunun karşılığında da kontratı alıp Fenerbahçe'ye gitti. Şu anda ligin zirvesine ortaklar, çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Daha önce oynadığımız çoğu maç gibi güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.