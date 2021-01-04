Turist olmak varmış

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması turistlere yaradı. Yılbaşıyla birlikte 80 saate ulaşan kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler, sessizliğe bürünen şehirde sessizliğin keyfini sürdü. Turistlerin uğrak noktalarının başında ise Düden Şealesi geldi. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada doyumsuz manzaranın tadının çıkartan turistler, normalde fotoğraf için sıra beklenen bölgede doya doya selfie çekmenin tadını çıkarttı.Kısıtlama süresince havanın da mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve güneşli olması, turistlerin şansı oldu. Turistler, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu şehirde güneşin keyfini Konyaaltı sahilinde çıkardı. Turistlerin bazıları sahilde denize girerken, bazıları ise kumların üzerine uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Rus turist Julia Kuzenya, "Sibirya'dan tatile geldik. Orası şu an çok soğuk, eksi 30 derece. Burası sıcak olduğu için burada çok iyi vakit geçiriyoruz, yüzebiliyoruz" dedi. Tatil için gelen bir başka Rus turist Yelena Kupryashına "Hava ve denizin çok güzel. Çok şanslıyız" diye konuştu.Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de sahiller turistlere kaldı. Yazdan kalma güneşli ve sıcak bir günün yaşandığı Antalya'nın Kaş ilçesinde yerli halk kısıtlama dolayısıyla sokağa çıkmazken, ilçede tatil yapan turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı. İnceboğaz halk plajına gelen turistlerden bazıları denize girerken, bazıları ise kıyıda güneşlenmeyi tercih etti.