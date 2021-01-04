Yollar savaş alanına döndü

MUĞLA'NIN Seydikemer ve Burdur'da meydana gelen TIR kazalarında bir kişi öldü. Kazalarda yollar ise savaş alanına döndü. Seydikemer'de ölümle sonuçlanan kaza Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Muğla'dan Burdur yönüne giden Ahmet Anul'un kullandığı, geri dönüşüm malzemesi yüklü 42 GT 075 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, TIR şoförü Anul'un yaşamını yitirdiğini belirledi.Antalya'nın Finike ilçesinden yüklediği elma, portakal, domates, kabak ve biberleri İstanbul'a götüren Tuncay Avşar yönetimindeki 15 PY 765 plakalı TIR, saat 06.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burdur'da Antalya kavşağında yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Sürücü Avşar'ın yara almadan kurtulduğu kazada TIR'da yüklü sebze ve meyveler yola ve refüje saçıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen karayolları ekipleri, yola dökülen sebze ve meyveleri temizledi.