Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Bir sözle 52 kilo verdi

Bir sözle 52 kilo verdi

, sevgilisinin “Bu halinle mi” sözüne kızıp diyet ve spor yaptı. 6 ayda 120 kilodan 68 kiloya düşen genç kız şimdi çok mutlu

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Bir sözle 52 kilo verdi
ANTALYA'DA, sevdiğini söylediği gencin 'Bu halinle mi' sözüne üzülen Begüm Cansu Karadağ (23), 6 ayda 120 kilodan 68 kiloya düştü. Düzenli spor ve diyet yaparak kilo verdiğini söyleyen Begüm Cansu Karadağ, 60 kiloya kadar zayıflayıp, fit vücuda sahip olmayı hedeflediğini söyledi.

DİYET VE SPOR YAPTI
Spor ve diyetle kısa sürede fiziğini forma sokarak, hızla kilo verdiğini anlatan Karadağ, "Benim zayıflama kararı almamın nedeni, platonik aşık olduğum bir çocuktu. İsmini artık anmak istemiyorum, aylar önce bir cesaretle yanına gidip kendisini sevdiğimi söyledim. O da bana, 'Bu halinle mi' karşılığını verdi ve reddetti. O sözleri beni çok rencide etti. Günlerce ağladım. O günden sonra uzun süre depresyona girdim. Ailemin yönlendirmesiyle spor ve diyete başladım. 68 kiloya kadar zayıfladım. 6 ayda bu kiloyu verdim. Hedefim 60 kiloya inerek hatlarımı düzgünleştirmek. Kilo verirken, vücudumun sarkmasını istemiyorum. Bu nedenle kardiyo ve fitness yapıyorum. Mankenlik ajansına kaydoldum ve gelecekte iyi bir model olmak istiyorum" dedi.

FARK MOTİVE ETTİ
Kilo vermeden önce giydiği eşofmanlarına ve elbiselerine baktığında manzaranın kendisini motive ettiğini dile getiren Karadağ, "Orta boyda bir kız arkadaşımın kilosu kadar zayıfladım" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir sözle 52 kilo verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA