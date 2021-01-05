Emekli öğretmenin geri dönüşüm saksıları

ANTALYA'NIN Akseki İlçesi Çukurköy Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Kara, özellikle emekli olduktan sonra daha çok ilgilendiği bahçesini güzelleştirmek için çalışmalara başladı. Sıradan, düz teneke saksılar yerine evinde kullanmadığı, çöpe gidecek eşyaları değerlendiren Kara, ilginç görsel güzellikler elde etmesinin yanı sıra toplumsal farkındalık da oluşturuyor. Bahçesinin, çaydanlıktan tencereye, kalemlikten ayakkabıya, semavere kadar saksı yaptığı eşyaları merak edip görmeye gelenlerin ilgisini çektiğini ifade eden Kara, çevre duyarlılığını artırmaya çalıştığını, misafirlerine çevre ile insanın barışık olması, dost olması gerektiğini anlattığını belirtti.Eski mutfak eşyalarının yanı sıra kaya parçalarını hatta yumurta kabuklarını bile bahçesinde saksıya dönüştürdüğünü anlatan Kara, "Eski eşyalar genelde atılır. Başka bir şekilde değerlendirmek kimsenin aklına gelmez. Tek yapmanız gereken, bunları toprakla doldurup, istediğiniz rengarenk çiçekleri ekmek" dedi. Güzel çevrenin insanın psikolojisine de iyi geldiğine işaret eden Kara, "Sıra dışı eşyaları bahçemde dekoratif çiçek saksılarına dönüştürdüm. Bunu bahçemi görmeye gelenlerin ilgisinden anlıyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor" dedi.