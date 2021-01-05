Güven artışı ekonomiye yansır

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 2020 yılı enflasyon verilerini değerlendirdi.Yılın tüketici fiyatlarından Türkiye genelinde yüzde 14.60, Batı Akdeniz Bölgesi'nde ise yüzde 15.51 enflasyonla kapandığını vurgulayan Başkan Çetin, 2021 yılı için ise umutlu konuştu. Merkez Bankası'nın yeni politikalarının doğru yönde sonuç vermeye başladığının altını çizen Başkan Çetin, "Güven artışı enflasyona da olumlu yansıyacaktır. Güven artışı sağlandığı ve enflasyon beklentileri değiştiği ölçüde döviz kurunda ve enflasyonda daha istikrarlı bir dönem görmemiz mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.