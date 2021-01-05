O koltuk gelecek

Aytemiz Alanyaspor, bir günlüğüne tekrar devraldığı liderlik koltuğunu tekran almanın hesaplarını yapmaya başladı. Son haftalarda deplasmanda kaybettiği puanların ardından tekrar çıkışa geçmek ve liderliği geri almak isteyen turuncu yeşilliler, Medipol Başakşehir'i 3-0'la geçerken puanını da 30'a çıkardı. Galatasaray'dan liderlik koltuğunu averajla devralan Şimşek, Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup etmesiyle ikinci sıraya düştü. Zirve yarışını önde götürmeyi hedefleyen Alanyaspor, 17'nci haftada deplasmanda en yakın rakiplerinden Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede 3 puan amaçlayan turuncu yeşilliler hazırlıklarına ara vermeden başladı.Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 maçın 8'ini kazanırken, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 23 kez havalandıran Akdeniz temsilcisi, kalesinde sadece 6 gol gördü. Alanyaspor bu sezon çıktığı 8 deplasman maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, söz konusu yenilgileri de son deplasman maçlarında yaşadı. Akdeniz temsilcisi bu sezon deplasman maçlarında 10 puan toplarken rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde de 9 gol gördü. Son iki sezondur başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor, tarihinde hiç yenemediği 3 büyükleri de bu dönemde mağlup etmeyi başardıBu sezon İstanbul'da Galatasaray'ı 2- 1 yenen Şimşek, evinde de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Geçen sezon Fenerbahçe'yi de evinde 3-1 yenen turuncu yeşilliler, deplasmanda sarı lacivertli takımla 1- 1 berabere kaldı. Geçen sezon 3 büyüklerle oynadığı maçlarda yalnızca Fenerbahçe'den her iki maçta da puan almayı başaran Alanyaspor, her iki devrede oynanan maçlarda bir tek Beşiktaş mücadelelerinden puansız ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor, 3 büyüklerden bu sezon 2'sine de puan kaptırmazken, eski teknik direktörü Erol Bulut'un yönetimindeki Fenerbahçe önünde de aynı başarıyı göstermek istiyor.Hafta içi ve sonu olmak üzere yoğun bir maç temposuna girdikleri için bir düşüş yaşadıklarını söyleyen Teknik Direktör Çağdaş Atan, güçlü bir kadroları olduğunu ve bundan sonra aynı kayıplarla karşılaşmayacaklarını düşündüğünü belirtti. Atan, güçlü rakipleri Fenerbahçe'yi yenip zirve yarışını sürdüreceklerine inandıklarını söyledi.Lig'deki zirve yarışını sürdüren A. Alanyaspor'un futbolcuların peşini bırakmıyorlar. 2019 yılının ocak ayında bonservissiz olarak Alanya'nın yolunu tutan Steven Caulker için Fenerbahçe düğmeye bastı. Savunmada büyük sorunlar yaşayan ve devre arası takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin, sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak İngiliz futbolcuyu düşük bir bonservis ücreti ödeyerek kadroya katmak istediği iddia edildi. Alanyaspor'da adeta yeniden doğan 29 yaşındaki futbolcu, Antalya ekibiyle henüz sözleşme yenilemedi.