Peynir tarihi anlatıldı

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde pandemi döneminde tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla başlatılan uzaktan eğitim programı, 'Peynir Atölyesi' ile devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu yapılan ve 1500'ün üzerinde katılımcının ders aldığı atölyede, antikçağdan günümüze peynirin yapımından bugünkü peynir varlığımıza, peynir çeşitlerinden peynir yapımına kadar çok sayıda bilgi paylaşıldı.Atölyeye Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Singapur, Malta, Avusturya, Ürdün, Rusya, ABD, İsviçre'den katılımlar oldu. Peynir Atölyesi'nde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Sevgi Kırdar, antik çağlardan günümüze peynirin serüvenini anlattı. Peynirin 8 bin yıllık geçmişi olduğunu kaydeden Kırdar, "İmparatorluklar ve aristokrasiden, seramik ve yazıdan, metal aletlerden ve silahlardan önce peynir vardı. Cilalı taş devrinde hayvanların evcilleştirilmelerinden sonra Akdeniz kıyılarında, Mezopotamya'da veya güney batı Asya'da çobanlar tarafından peynirin yapıldığı sanılmaktadır" dedi. Peynir Atölyesi'nde ders veren Süt Rüyası Kurucusu Öznur Apaydın Arıkan, ev yoğurdu, labne peyniri, tatlı lor yapımını uygulamalı anlattı.