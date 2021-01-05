Polisten dost şefkati

Antalya'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı. Pandemi sebebiyle uzun süredir sessizliğe bürünen Konyaaltı sahilinden insanların çekilmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına sahilde görevli polis memurları yetişti. Polis memurları, maaşlarıyla kasaplardan aldıkları kemik, ciğer ve tavuk etleriyle pandemi döneminde bakıma muhtaç kalan sokak hayvanlarını besliyor.Sahilde 'Buggy' tipi devriye aracını gören köpekler ise polis memurlarının peşine takılıyor, bazıları da devriye aracıyla gezmenin tadını çıkarıyor. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları Mustafa Özözen ile Ahmet Küçükbaşol sahil bandında 30 köpek ve sayıları 200'ü bulan kediyi düzenli beslediklerini anlattı. Köpekleri çocuklarıymış gibi seven ikili, bazen de Buggy aracına alıp sahil turu yaptırıyor.Pandemi sürecinde bir çok iş yerinin kapanmasıyla birlikte, sokak hayvanlarının zorlandığını belirten polis memuru Mustafa Özözen, mesai başlangıcı ve bitiminde onları beslediklerini anlattı. Özözen, "Zamanla köpeklerimiz bizi tanıdı. Allah merhametli kullarını sever. İmkanı dahilinde vatandaşlarımız da yardımda bulunsun onlara" dedi. Ahmet Küçükbaşol da, hayvanları aç bırakmamak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Onları beslemek bir insan görevdir, ağızları var dilleri yok hayvanların" dedi.Sokağa çıkma kısıtlaması süresince sahipsiz hayvanları yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için Serik Belediyesi tarafından da çalışma başlatıldı. Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde, sokaklarda ve orman yaşayan hayvanlara mama takviyesi yaptı. Veteriner işleri müdürlüğünde görevli Hasan Uzun, "İmkanımız el verdiği kadarıyla, özellikle bu kısıtlama günlerinde hayvanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Aylık olarak onların aşısını takip ediyoruz." dedi. Hayvan besleme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.