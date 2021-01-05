Tropikal başkent

Toplam 530 oteli, yaklaşık 200 bin yatağı ve 64 kilometrelik sahiliyle Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2015 yılından bu yana yapılan yatırımlarla 16 bini örtü altı olmak üzere 20 bin dekarlık alanda tropikal meyve üretimi yapılıyor. 2014 yılında 21 dönümlük serada deneme amacıyla başlanan muz üretimi, bugün 15 bin dekarlık kapalı alanda gerçekleştiriliyor. Muzun yanı sıra ilçede kapalı alanda 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya, mango gibi bitkilerle açık alanda avokado yetiştiriciliği yapılıyor. İlçede büyük yatırımcılar bu ürünlerin yanı sıra çok çeşitli tropikal üretimler için deneme üretimi yapıyor.Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş ilçenin Side gibi dünyanın en bilinir turizm markalarından birine sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Manavgat, kadim sektör tarımda da son yıllarda büyük bir ivme kazanmaktadır. Son 5 yıldaki gelirlere baktığımızda, tarım sektöründeki gelirde yüzde 462,5 oranında bir artış var. MATSO'ya üye olan iş insanlarına baktığımızda da son 5 yılda yüzde 71 tarım sektörüne olan yatırımlarda artış var. Üretim alanları her geçen gün artıyor. Bu anlamda baktığımız zaman, yapılan yeni yatırımların da devreye alınmasıyla 5 yıl içerisinde Manavgat tropikal meyve üretiminin başkenti olacak" dedi.Avokado ve pitayanın AB ülkeleri ve özellikle Rusya'ya ihraç edildiğini anlatan Boztaş, "Pitayada çok fazla talep var ama bu talebe cevap veremiyoruz. Bu durumu gören iş insanları özellikle tropikal meyve üretimi için yatırım yapıyor. AB ve Rusya bu ürünleri özellikle pitayayı Uzakdoğu ülkelerinden alıyor. Vietnam'dan AB ülkelerine ve Rusya'ya uçakla ya da gemiyle gönderiliyor. Uçakla olan sevkiyatlar çok pahalı, gemiyle olanlarda ise meyve deforme oluyor. Dolayısıyla Türkiye'den gönderilecek olan ürünler birkaç gün içerisinde AB ülkeleri ve Rusya'da market raflarında yerini alarak, tüketiciye taze taze sunulabiliyor" dedi.