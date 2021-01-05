Zehirle savaş sürüyor

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıllık faaliyetini açıkladı. 2020 yılı içinde narkotik ekipleri, 4 bin 430 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirirken, 5 bin 138 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 671'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında, 478 kilo 671 gram ve 147 bin 252 uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 969 bin 913 TL, bin 504 dolar ve bin 405 euro ele geçirdi.Gerçekleşen polis baskınlarında zehir tacirlerinin her yolu denediği görüldü. Buna karşın narkotik köpeklerinin hassas burnundan kaçamadılar. Yılın son haftalarında Manavgat ilçesinde 6 mahallede 11 adrese yapılan baskınlarda 9 kişi yakalandı. Operasyona katılan narkotik köpeği Pars, bebek beşiği içerisine siyah çöp poşetinde gizlenmiş esrar maddesi ile tabanca ve tabancaya ait fişeklerin bulunmasını sağladı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede toplumun bilgilendirilmesi amacıyla 4 bin 159 katılımcıya ekipler tarafından eğitim verildi.