2021’e yatırımlı başlangıç

ANTALYA'NIN Kepez, Aksu ve Kaş ilçelerinde yılın ilk belediye meclis toplantılarında gündem yeni dönemdeki yatırımlar oldu. TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi üzerine Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk meclisini 100'üncü yıl coşkusuyla açtı. Meclis salonunun her bir köşesi Türk bayraklarıyla donatıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ilk yatırım müjdesini Göçerler Mahallesi'ne verdi. Mahalleye 32 derslikli okul kazandırılacağını açıklayan Tütüncü, "Mahalle sakinlerimiz ve muhtarımız, mevcut okulun yerine yeni bir okul yapılmasını talep etmişlerdi. Okulun ihalesi 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. Bölgeye yapılacak bin 48 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'yle birlikte bölgenin de çehresinin değişeceğini vurgulayan Tütüncü, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan'ı da ziyaret ederek doğum gününü kutladı.Aksu Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısında ise Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan yetki devri tartışması gündeme geldi. Belediye Başkanı Halil Şahin, yılların çözülemeyen Çalkaya sorununun önceki dönemde özel sulhname ile çözüldüğünü hatırlatarak, "Ruhsat devrini Büyükşehir Belediyesi'ne geçici olarak devretmiştik. Aradan uzun zaman geçti defalarca dile getirmemize rağmen ruhsat devri bize hala yapılmadı" dedi. Aksu Belediyesi'nin bölgeden gelecek paraya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Bizim oradan gelecek olan paraya ihtiyacımız var. Burası Aksulu vatandaşlarımız hakkıdır. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, basın mensupları bu konuda bir olmalı, hakkımızı almalıyız. Altıntaş'ta ruhsat vermek yerel belediyenin hakkıdır" ifadelerini kullandı.KAŞ Belediye Meclisi'nde de gündem yatırım oldu. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 2021'in yatırım yılı olacağını söyledi. Tamamlanan işlerin açılışını kademeli olarak yapacaklarını dile getiren Ulutaş, "Yeni ihaleye çıkacak yaklaşık 14 projemiz hazır. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı çalışmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu destek verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yürüttüğümüz Kaş için sıfır atık projesi var. Kendi geri dönüşüm tesisimizi de yapmak kaydıyla güzel bir proje hazırladık" dedi. Başkan Ulutaş, köy yerleşik alan çalışmalarında 23 mahallenin kamu yararı kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığını, Çayköy, Üzümlü ve İslamlar Mahallesi ile ilgili imarın da kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.