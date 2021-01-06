5 yıldızlı yuva

Antalya'nın Alanya ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşamak zorunda kalan evsizler için harekete geçildi. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi koordinesinde oluşturulan ekiplerce, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar tespit edilerek sıcak yuva ihtiyaçları gideriliyor. Sokakta yaşadığı tespit edilen evsiz vatandaşlar, belediyenin anlaşma yaptığı otellere yerleştiriliyor.Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi, Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte 56 evsiz vatandaşa barınma hizmeti sağlarken, 92 evsiz kişinin de ulaşım masraflarını karşılayarak memleketlerine gönderdiği açıklandı. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül soğuk kış gecelerinde sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşları görenlerden belediyeye bildirmelerini istedi.Alanya Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki otobüs durağına sığınan evsizler için de bölgedeki otelciler harekete geçti. Kargıcak Otelciler Derneği Başkanı ve Klas More Suit Otel'in sahibi Muzaffer Barcın, Kaymakamlık binasının önündeki durakta yaşayan evsizler için otelin kapılarını açtı. Barcın, evsizlere kış boyu yatacak yer ve aş vereceğini söyledi