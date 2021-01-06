Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri 8 aydır kayıp kızını arıyor

8 aydır kayıp kızını arıyor

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
8 aydır kayıp kızını arıyor
ANTALYA'DA gözü yaşlı anne, 8 aydır haber alamadığı 33 yaşındaki kızını arıyor. Kepez ilçesinde yaşayan ev hanımı Semra Şenocak'ın 33 yaşındaki kızı Sinem Şenocak, geçen sene 15 Mayıs'ta sabah saatlerinde arkadaşları ile görüşmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızının telefonuna cevap vermemesi üzerine anne Şenocak, bir gün bekleyip kızı hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu.

KIYAFETİNİ KOKLUYOR
61 yaşındaki anne Şenocak, defalarca yaptığı başvuru ve üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kızından bir haber alamadı. Kızına olan hasretini kıyafeti ve telefonundaki fotoğrafına bakarak gideren ve evlat özleminin 8 ayı geçtiğini dile getiren gözü yaşlı anne, "Antalya'da olduğunu tahmin ediyorum. Aylar oldu çok özledim" diyerek kızının bulunması için yardım istedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
8 aydır kayıp kızını arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA