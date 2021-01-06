8 aydır kayıp kızını arıyor

ANTALYA'DAgözü yaşlı anne, 8aydır haber alamadığı33 yaşındaki kızınıarıyor. Kepez ilçesindeyaşayan evhanımı Semra Şenocak'ın33 yaşındakikızı Sinem Şenocak,geçen sene 15Mayıs'ta sabah saatlerindearkadaşlarıile görüşmek içinevden ayrıldı ve birdaha geri dönmedi.Kızının telefonunacevap vermemesiüzerine anne Şenocak,bir gün bekleyip kızı hakkındapolise kayıp başvurusunda bulundu.61 yaşındaki anne Şenocak, defalarca yaptığı başvuru ve üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kızından bir haber alamadı. Kızına olan hasretini kıyafeti ve telefonundaki fotoğrafına bakarak gideren ve evlat özleminin 8 ayı geçtiğini dile getiren gözü yaşlı anne, "Antalya'da olduğunu tahmin ediyorum. Aylar oldu çok özledim" diyerek kızının bulunması için yardım istedi.