8 aydır kayıp kızını arıyor

ANTALYA'DA
gözü yaşlı anne, 8
aydır haber alamadığı
33 yaşındaki kızını
arıyor. Kepez ilçesinde
yaşayan ev
hanımı Semra Şenocak'ın
33 yaşındaki
kızı Sinem Şenocak,
geçen sene 15
Mayıs'ta sabah saatlerinde
arkadaşları
ile görüşmek için
evden ayrıldı ve bir
daha geri dönmedi.
Kızının telefonuna
cevap vermemesi
üzerine anne Şenocak,
bir gün bekleyip kızı hakkında
polise kayıp başvurusunda bulundu.
KIYAFETİNİ KOKLUYOR
61 yaşındaki anne Şenocak, defalarca yaptığı başvuru ve üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kızından bir haber alamadı. Kızına olan hasretini kıyafeti ve telefonundaki fotoğrafına bakarak gideren ve evlat özleminin 8 ayı geçtiğini dile getiren gözü yaşlı anne, "Antalya'da olduğunu tahmin ediyorum. Aylar oldu çok özledim" diyerek kızının bulunması için yardım istedi.