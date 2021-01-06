Antalya’da okullar temiz belgesi aldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' kapsamında verilen 'Okulum Temiz Belgesi' Antalya'da yaygınlaşıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde 5 okula daha belgeleri verildi. Törende konuşan Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, "İlçemizde başvuru yapma hakkı bulunan 92 okulun tamamı hazırlıklarını yaparak başvuruda bulunmuştur. Bu okullarımızdan 78'i kılavuzda belirtilen kriterleri yerine getirerek belgelerini aldı. Kalan 14 okulumuz için tetkik ve belgelendirme süreci devam etmektedir" dedi.