Çekirdeği bile para ediyor

ANTALYA'NIN Alanya ilçesi Saray Mahallesi'nde hizmet veren market-manav işletmecisi Hakan Hacıhamdioğlu, ilçenin en büyük kazanç kaynaklarından biri olan avokadonun çekirdeklerinin fidana dönüştürülmesiyle ekonomiye katkısı sağlama amacıyla müşterilerine ilginç bir kampanya sundu. 1 avokado çekirdeğinin 1 lira olarak değerlendirilen iş yerine vatandaşlar, yüzlerce çekirdek getirerek temel gıdan tut bakliyat ve meyve sebzeye kadar çok sayıda ürünü aldı.Ekonomiye can vermek için böyle bir kampanya düzenlediğini söyleyen Hacıhamdioğlu, "Alanya'mızın değeri olan avokadonun çekirdeği hem çöpe gitmesin hem de değer kazansın istedik. Pandemi döneminde vatandaşlarımıza azda olsa destek olur diye düşündük. Çok iyi talep aldık. Vatandaşlarımızın avokado çekirdeklerini değerlendirmesini istiyoruz. Çöpe gitmesin getirsinler bize değerlendirelim. Mesela 40 çekirdek getiren kişi, markette bulunan ürünlerden 40 liralık alışveriş yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Kampanyaya 40 avokado çekirdeği getirerek katkı sağlayan Muhammet Gençyiğit, "Bizim burada avokado çok tüketilen ürün. Bir işe yaramadığı için biz çekirdekleri genelde çöpe atıyorduk. Kampanyayı duyunca mutlu olduk" diye konuştu.