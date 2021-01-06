Kask takmadı ölüme gitti

ANTALYA'DA meydanagelen 2 motosikletkazasında 1 kişiöldü, 1 kişi yaralandı.Kask ihmalininölümle sonuçlandığıkaza Kaşilçesine bağlı KınıkMahallesi'nde yaşandı.Hüseyin Hantırak(31) yönetimindeki48 PH 944 plakalımotosikletle T.S. (60)kullandığı 07 SFL 61plakalı otomobil çarpıştı.Kaza anında başındakask bulunmadığı belirlenenmotosiklet sürücüsüHüseyin Hantırak yolasavruldu.Hantırak'ailk müdahalekazayerindeyapılıpambulanslaKaş DevletHastanesi'nekaldırıldı.Hüseyin Hantırak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü T.S. ise kaza yerinden kaçtı. Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen kazada ise Mehmet Fatih K. (15) idaresindeki 07 UV 770 plakalı motosiklet, Kemal S. idaresindeki 07 N 1862 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih K.'nın ehliyetinin olmadığı ve yaş grubu nedeniyle sokağa çıkmasının yasak olduğu öğrenildi.