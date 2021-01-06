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Kask takmadı ölüme gitti

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Kask takmadı ölüme gitti
ANTALYA'DA meydana gelen 2 motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kask ihmalinin ölümle sonuçlandığı kaza Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde yaşandı. Hüseyin Hantırak (31) yönetimindeki 48 PH 944 plakalı motosikletle T.S. (60) kullandığı 07 SFL 61 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza anında başında kask bulunmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Hüseyin Hantırak yola savruldu. Hantırak'a ilk müdahale kaza yerinde yapılıp ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KAÇTI
Hüseyin Hantırak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü T.S. ise kaza yerinden kaçtı. Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen kazada ise Mehmet Fatih K. (15) idaresindeki 07 UV 770 plakalı motosiklet, Kemal S. idaresindeki 07 N 1862 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih K.'nın ehliyetinin olmadığı ve yaş grubu nedeniyle sokağa çıkmasının yasak olduğu öğrenildi.
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Kask takmadı ölüme gitti
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