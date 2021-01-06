Kask takmadı ölüme gitti

ANTALYA'DA meydana
gelen 2 motosiklet
kazasında 1 kişi
öldü, 1 kişi yaralandı.
Kask ihmalinin
ölümle sonuçlandığı
kaza Kaş
ilçesine bağlı Kınık
Mahallesi'nde yaşandı.
Hüseyin Hantırak
(31) yönetimindeki
48 PH 944 plakalı
motosikletle T.S. (60)
kullandığı 07 SFL 61
plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza anında başında
kask bulunmadığı belirlenen
motosiklet sürücüsü
Hüseyin Hantırak yola
savruldu.
Hantırak'a
ilk müdahale
kaza
yerinde
yapılıp
ambulansla
Kaş Devlet
Hastanesi'ne
kaldırıldı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Hüseyin Hantırak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü T.S. ise kaza yerinden kaçtı. Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen kazada ise Mehmet Fatih K. (15) idaresindeki 07 UV 770 plakalı motosiklet, Kemal S. idaresindeki 07 N 1862 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih K.'nın ehliyetinin olmadığı ve yaş grubu nedeniyle sokağa çıkmasının yasak olduğu öğrenildi.