Kemer’i turuncu kod vurdu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da sağanak, özellikle Kemer civarında etkili oldu. Çamyuva Mahallesi'nde Hayitligöl mevkisi olarak da bilinen alanda dere yatağının taşması sonucu 5 evin bahçesi su altında kaldı. Bir evin ise giriş kapısına kadar yükselen su nedeniyle iki köpek bahçede mahsur kaldı.Kiriş Mahallesi Dağyolu mevkisinde de dağdan şiddetli akan su, yolda sele neden oldu. Sel, yolunun hemen bitişiğindeki 6 dönümlük narenciye bahçesine aktı. Bahçedeki portakal ağaçları, yaklaşık 1 metre su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Kemer-Kumluca D400 kara yolu, düşen bir kaya parçası nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.