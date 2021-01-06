Mamak maçında hedef galibiyet

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda karşılaşacağı Mamakspor maçında galibiyet hedefliyor. Geçen hafta içerisinde kendi sahasında Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Serik Belediyespor, bugün Ankara Çubuk futbol sahasında oynayacağı Mamakspor maçının son hazırlığını dün Teknik Direktör Engin Korukır nezaretinde tamamladı. Ligde 1 maçı eksik olan Serik Belediyespor 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 28 puan topladı ve 7. sırada yer aldı. Toplam 27 gol atan Serik Belediyespor kalesinde 19 gol gördü.Serik Belediyespor'da Mamakspor maçında 6 futbolcu cezalı olduğu için sahaya çıkamayacak. Kırşehir maçında kırmızı kart gören Atakan Cangöz, sarı kart cezalıları Emre Bekir, Erkan Şahin ile Kırşehir maçından saha içi olaylardan dolayı tedbiren disiplin kuruluna sevk edilen kaleci Ahmet Özden, Sefa Narin ve Ergün Nazlı forma giyemeyecek. Kaptan Sinan Kalaycı ise Kırşehir maçında sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Oynayıp oynamayacağı yapılacak son kontrolden sonra belli olacak.