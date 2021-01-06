Ormana’nın son demircisi

ANTALYA'NIN İbradı ilçesinde 68 yaşındaki Ali Aldemir, ata mesleği olan demirciliğe yarım asırdır devam ediyor. Ormana Mahallesi'nde 4'üncü kuşak demirci ustası olan Ali Aldemir, 30 metrekare dükkanında yarım asırdır demircilik yapıyor. Babasından kalan dükkanda 53 yıldır demire hayat veren Aldemir, çırak bulamadığı için mesleğin son temsilcisi olduğunu ve demirciliğin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Çocuk yaşta başladığı demirciliği yıllardır özveriyle sürdüren Aldemir, mahallenin ihtiyacı olan tarım aletleri yaptığını belirterek, "Tahra, balta, orak, keser, at nalı yapıyorum. Eski işlerimiz bitti ama gelen müşterinin ihtiyacını görüyoruz" dedi. Ali Aldemir, "Bizim çocukluğumuzda bölgemizde onlarca demirci dükkanları vardı. Hatta Akseki'de Demirciler Mahallesi bile vardı. Şimdi Akseki merkezde bile usta kalmadı" diye konuştu.