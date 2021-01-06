Safari turu kötü bitti

ANTALYA'DA iş insanı Oğuzhan Yörük ile arkadaşının içinde bulunduğu off-road cipi bin 900 rakımlı yaylada yol dışına çıktı. Yola çıkmak istedikçe uçuruma doğru kayan cip, 5 saatlik operasyonla kurtarıldı. Olay, Konyaaltı ilçesi Feslikan Yaylası'nda meydana geldi. Kar Çukuru mevkiinde yoldan çıkan cip, kar nedeniyle uçuruma doğru kayınca Akdeniz Off- Road Team Grubu'ndan yardım isendi.Havanın soğuk, yolların karlı ve çamur olması yüzünden güçlükle belirtilen yere ulaşan ekipler, cipi bulunduğu yerden çıkartmak için kurtarma çalışması başlattı. Cipin, kayarak daha aşağı gitmemesi için başka cipe bağlayarak önlem alan ekipler, ardından makaralı bir sistem kurdu. Yoldan yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan cip, güçlükle bulunduğu yerden çıkartıldı. Kurtarma operasyonunu yöneten Grup Başkanı Osman Gökçenoğlu, aracı devirmeden çıkarmanın büyük başarı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 5 saatlik bir kurtarma operasyonu yaptık. Bu sırada araçlarımızdan biri kayış koparttı ve aküsü bitti" dedi.