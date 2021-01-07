Alanya’da Selçuklu yılı

ANTALYA Alanya Belediye Meclisi'nin 2021 yılı ilk toplantısı gerçekleşti. Alanya Kültür Merkezi'nde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlığında toplanan mecliste 2020 yılının faaliyet özeti üyelerle paylaşıldı. 7 yıllık süredir görevde olduklarını hatırlatan Yücel, "Hizmet dönemimizin ilk yıllarında özellikle kurumsallaşma ve altyapı hizmetlerine yoğunlaşıp, kentin kronikleşmiş sorunlarına çözüm ürettik. Kentin eksik ve ihtiyaç duyduğu temel alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladık" dedi.Daha sonraki süreçte Alanya'nın marka değerini arttıracak, kentin dokusunu ve kimliğini değiştirecek önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Yücel, "2021'de halkımızın ve meclis üyelerimizin bize verdiği destekle daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kent Meydanı ve Yeni Belediye Hizmet Binası ile ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 6 ay içerisinde belediye binamızı bitireceğiz, bu sene sonunda da Kent Meydanı ile ilgili ilk kazmayı vuracağımıza inanıyoruz. Kızılalan Mevkii'nde 100 dönüm arazi üzerinde Macera Parkı Projemizin çalışmaları devam ediyor. Cuma Pazarı ve Düğün Salonu projesinin temelini de bu yıl atacağız" şeklinde konuştu.2021 yılının Alanya için özel bir yıl olduğunu vurgulayan Yücel, "Bu yıl Alanya'nın fethinin 800'üncü yılı. Alanya olarak, Sultan Alaaddin Keykubat'tan bugünlere taşıdığımız mirasımızın, Türk-İslam Medeniyeti ile tanışmamızın 800'üncü yılına girmekteyiz. Alanya Belediyesi olarak, 2021 yılı boyunca fetih ve fetih coşkusunun önce tüm kente, ulusala ve uluslararası arenaya yayılması için etkinlikler düzenlemeyi planlamaktayız. Selçuklu yılı olarak adlandırdığımız 2021 yılında, fetih coşkusunu hep birlikte yaşamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.