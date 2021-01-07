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Başkandan doğum günü ziyaretleri

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Başkandan doğum günü ziyaretleri
ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki birlik ve beraberlik ortamına güzel bir örnek teşkil eden muhtarların doğum günlerini kutlamayı, yeni yılın ilk haftasında da sürdürdü. Yeni yılın ilk mesaisine muhtarlar ile başlayan Başkan Tütüncü, doğum günlerinin ocak ayının ilk günlerine denk gelmesinden dolayı 6 mahalle muhtarının doğum gününü kutladı.

AYNI HAFTA DOĞMUŞLAR
Tütüncü, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Süleyman Demirel, Aktoprak Mahalle Muhtarı Osman Fatih Yarbaş, Şelale Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaman, Zeytinlik Mahalle Muhtarı Süleyman Aksu ve Güneş Muhtarı Mehmet Özgan'ı doğum günleri nedeniyle ziyaret etti. Tütüncü, pasta ve çiçekle muhtarlara, sağlıklı ve mutlu nice yıllar diledi.
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Başkandan doğum günü ziyaretleri
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