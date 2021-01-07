Başkandan doğum günü ziyaretleri

ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki birlik ve beraberlik ortamına güzel bir örnek teşkil eden muhtarların doğum günlerini kutlamayı, yeni yılın ilk haftasında da sürdürdü. Yeni yılın ilk mesaisine muhtarlar ile başlayan Başkan Tütüncü, doğum günlerinin ocak ayının ilk günlerine denk gelmesinden dolayı 6 mahalle muhtarının doğum gününü kutladı.Tütüncü, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Süleyman Demirel, Aktoprak Mahalle Muhtarı Osman Fatih Yarbaş, Şelale Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaman, Zeytinlik Mahalle Muhtarı Süleyman Aksu ve Güneş Muhtarı Mehmet Özgan'ı doğum günleri nedeniyle ziyaret etti. Tütüncü, pasta ve çiçekle muhtarlara, sağlıklı ve mutlu nice yıllar diledi.