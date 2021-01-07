Geçimini altın avıyla sağlıyor

ANTALYALI Ali Özyurt, (56) geçimini 20 yıldır Konyaaltı Sahili'nde detektörle bulduğu altınları satarak sağlıyor. Özyurt şiddetli yağış sonrası dalgaların yükseldiği Konyaaltı sahiline giderek altın ve gümüş gibi değerli madenleri aradı. Hayatını 'ganimetçilik' yaparak kazandığını ifade eden Özyurt, "Bize 'defineci' diyorlar. Biz, defineci değiliz. Define işi sit alanında yapılır. Biz ganimet arıyoruz" diye konuştu.Antalya sahilinde dedektör ile değerli maden aramayı kendisinin başlattığını vurgulayan Ali Özyurt, "Detektörü sahile sokan kişi benim. Servet bulamadım ama karnımı doyurabiliyorum. Altın çıkıyor, yüzük çıkıyor. Bu yıl 4 ay içinde 4 parça altın buldum, bozdurdum ve satıp parasını yedim. Sahilde benim gibi bu işi yapan 15 ile 20 kişi daha var" dedi. 3 çocuk ve 3 torun sahibi olan Özyurt, "Hayatımı sürdürebileceğim başka işim yok" dedi.