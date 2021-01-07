Hava kirliliğiyle savaş sürüyor

ANTALYA'DA hava kirliliği ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda kullanılan yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nda belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarını belirlemek için Büyükşehir Belediyesi tarafından 270 katı yakıt satış noktasında denetim yapıldı. Ayrıca kış döneminde don olaylarına karşı seralarda yakılan yakıtlar da kontrol edildi.Antalya'ya kömür getiren 548 tır ve kamyonu il girişinde denetledi. Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı'nda 16 bin 523 ton kömür analize tabi tutuldu. Kalite yönetmeliğine aykırı olan yaklaşık 638 ton kömür il dışına çıkarıldı. Vatandaşlar uygunluk belgesi olmayan kömürleri almamaları konusunda uyarıldı.