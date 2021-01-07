Hayalet köye yoğun ilgi

MUĞLA Fethiye'de 5 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Kayaköy, 2020 yılında da pandemiye rağmen en çok ziyaretçi çeken ören yeri oldu. 2019 yılında 98 bin 865 ziyaretçi sayısı ile yörede bulunan müze ve ören yerlerini sollayan Kayaköy'e 2020 yılında korona virüse rağmen bir önceki yılın yarısı kadar yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Fethiye müzesine bağlı ören yerleri içerisinde bir önceki yıl 98 bin 865 ziyaretçinin gezdiği Kayaköy, 2020 yılında salgına rağmen 45 bin 817 ziyaretçi çekti. Kayaköy'ü 22 bin 948 ziyaretçi ile Amintas Kaya Mezarları ve 22 bin 849 ziyaretçi ile Kaunos Harabeleri izledi. Fethiye'deki müze ve yedi ören yerini 2020 yılında pandemiye rağmen 139 bin 530 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, geçen yıl bu sayı 297 bin 607'ydi.Eski bir Rum köyü olan Kayaköy'de her biri 50 metrekareden büyük olmayan genellikle alt katları kiler görünümünde ikişer katlı 3 bin 500'e yakın taştan evler bulunuyor. Evler manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan sıralanışı ve evlerin girişinde çatıdaki yağmur sularının toplandığı zemin altı sarnıçları ile dikkat çekiyor.Kayaköy, sokağa çıkma kısıtlaması olan yılbaşı tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı. Muhtar Vekili Süleyman Çoban, "Sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu yılbaşı tatilinde, mahallemiz yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı" dedi. Kayaköy'de turizmin 12 aya çıkarılması adına çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Çoban, yılın her döneminde bölgenin ziyaretçi çektiğini söyledi.