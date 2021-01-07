Kongolu kadının yaşam mücadelesi

KONGO Cumhuriyeti'nden 12 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'ne eğitim için gelen, burada evlenip boşanan Marlene Missoni Padome (29) 10 aylık kızıyla yaşam mücadelesi veriyor. Padome'nin serüveni 2009 yılında üniversite eğitimi için Antalya'ya gelmesiyle başladı. Okuluna devam ederken Konyaaltı ilçesindeki bir kuaförde 'Afrika Örgüsü' yapmaya başlayan Padome, parasını alamayınca polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.Ancak çalışma izni bulunmayan Padome, gözaltına alındı. Padome, Türk vatandaşı Frederic J. ile evlendi, 10 ay önce de 'Emilie' adını verdiği kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak Padome kısa süre önce boşanınca, mutluluğu yarım kaldı. Sokakta kalan Padome, bir yardımseverin tuttuğu evde yaşıyor. Padome üniversite yönetimi ve hayırseverlerden destek istedi.