Özel ekip iz peşinde

ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Sevda Kuyumculuk isimli işyerini yunus polisi üniformasıyla 1 kilo altını alarak kaçan soyguncu aradan geçen 3 aylık sürede hala yakalanamadı. Polis altında birlikte kaçan soyguncuyu yakalamak için özel ekip kurdu. İki ekip dönüşümlü 24 saat aralıksız çalışıyor. Ancak bir türlü soyguncunun izine rastlayamadı. Bölgeyi gören tüm esnaf ve MOBESE kameraları da inceleniyor.Ekipler soyguncunun el görüntülerinden de yeni bir çalışma başlattı. Bir yılda ikinci kez soyulan Sevda Kuyumculuk sahibi Feyvi Bulce ise yaşadığı olayın şokunu unutamadığını söyledi. Hala altınlarının bulacağından ümitli olduğunu belirten Bulce, "İlk yaşanan soygunda ekipler bir saat içinde iki soyguncuyu bulup altınlarımı geri getirmişti. Bunu çalanında yakalanacağından en küçük bir şüphem yok. Er geç bulunacak" diye konuştu.Olay 17 Ekim 2020 Cumartesi sabahı Hastanesi Caddesi'ndeki yaşanmıştı. Feyzi Bulce'yi ellerine demir kelepçe takarak ve ağzını bantlayarak etkisiz hale getiren soyguncu, 1 kilo altını bularak kaçmıştı. İlk yoluna çıkan 42 plakalı bir aracı durduran soyguncu, sürücüden Baraj Mahallesi istikametine gitmesini istemiş ancak araç bir kilometre bile gitmeden gazı bitince yolda kalmıştı. Soyguncu ardından araçtan inip yürüyerek altınlarla birlikte kayıplara karışmıştı.