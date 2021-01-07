Rekortmenlerin hedefi olimpiyat

Antalyaspor'un rekora doymayan 3 yüzücüsü Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu ve Sevim Eylül Süpürgeci, Başantrenör Turgay Demircioğlu önderliğinde başarıdan başarıya koşuyor. Genç yüzücülerin hedefi ise olimpiyatlar.13 yaşındaki Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu ile Sevim Eylül Süpürgeci'nin gelecek vaat eden özel sporcular olduğunu söyleyen Başantrenör Turgay Demircioğlu, ileriye dönük büyük hedefler belirlediklerini ve bunun için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. 3 sporcuyla da olimpiyatlarda mücadele etmeyi amaçladıklarını belirten Demircioğlu, "Olimpiyatlarda başarı için 8 yıla ihtiyacımız var. Bir sonraki olimpiyatlarda bu 3 sporcumla birlikte mücadele edebiliriz, ancak asıl başarıyı 8 yıl sonraki organizasyonda kazanmayı hedefliyoruz. O zaman gelince 3 sporcumuzla da madalya mücadelesi vereceğimize inanıyorum" dedi. Sporcularının başarılarının yüzme camiası tarafından yakından takip edildiğini belirten başarılı antrenör, "Diğer kulüpler transfer için girişimde bulunacaktır, ancak biz Antalyasporluyuz" diye konuştu.Yüzmeye spor yapma amaçlı olarak başladığını ifade eden 13 yaşındaki Emir Batur Albayrak, milli sporcu olana kadar ciddi anlamda zorlandığını da itiraf etti. Albayrak, "Antalyaspor'a geçtikten sonra biraz zorlandım. Sonra yavaştan alışmaya başladım. Buraya geldikten sonra iki sene üst üste Türkiye birinciliği kazandım ve rekor kırdım" dedi.Okulda yapılan tarama sonucunda yüzmeye başladığını söyleyen Emre Sarp Zeytinoğlu da Turgay Demircioğlu sayesinde havuza girdiğini belirtti. Yüzücü olmayı istemediğini ve hocası ile ailesinin ısrarı üzerine spor hayatına başladığını söyleyen Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Takıma katıldığımda arkadaşlarımın gerisindeydim. Bırakmak istedim ama annem zorladı, O dönemlerde rekor kırma gibi düşüncelerim de yoktu, ancak çalışınca başardım."SEVIM Eylül Süpürgeci de bir çok ulusal yarışa katıldığını ve uluslararası mücadelelere katılma hakkı elde ettiğini anlattı. Türkiye Şampiyonası'nda 400, 800 ve 1500 metre yarışlarda birinciliği elde ederek Comen Cup'a katılım için vize aldığını belirten Süpürgeci, "Ancak yarışlar pandemi sebebiyle iptal oldu ve katılım sağlayamadım. Tekrar bu başarıya ulaşabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.