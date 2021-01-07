Seraları dolu vurdu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da yağış ikinci gün de sürdü. İlk gün Kemer ilçesinde su baskınları yaşanırken, ikinci gün darbenin adresi ise Kumluca ilçesi oldu. Mavikent Mahallesi İncekum mevkisinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların plastik örtüleri çöktü, bazı seralarda da su baskını oluştu. Çöken seraların içine dolu ve yağmur suyu girdi. Bölgede yaklaşık 150-200 dönüm seranın etkilendiği belirtildi.Yağışla birlikte şehir merkezindeki birçok noktada da su birikintileri oluştu. Seyir halindeki araçlar birikintilerden geçerken zaman zaman zorlanırken, yayalar ise su altında kalan kaldırımlardan geçemedi. Güzeloba Mahallesi'nde suyun gitmesi için açılan rögar kapağı ise tehlike oluşturmaması için çöp konteyneri ile kapatıldı. Ermenek Mahallesi'nde de birçok noktada su birikintileri oluştu. İçerisinde koyunların bulunduğu bahçe su altında kaldı. Toplamda Kemer'e 145.8 kilo, şehir merkezine ise 29.7 kilo yağış düştüğü öğrenildi.