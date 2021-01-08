80 yılın en sıcak ocak ayı yaşanıyor

ANTALYA kış ortasında yazı yaşıyor. Kent merkezinde hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldü. Antalya 4'üncü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, son 80 yılın en sıcak ocak ayı geçirildiğini açıkladı. Verilere göre 80 yıl ortalamalarına göre hava sıcaklığı ortalama 1.5, deniz suyu sıcaklığı ise 1.5 ile 2 derece artış gösterdi. Antalya'da ocak ayı ortalama sıcaklığının 14 derece olduğu öğrenildi.Meteoroloji verilerine gören Antalya'da son 15 yılda yağış ortalaması bin 87 kilogramdan 746 kilograma düştü. 2005 yılından beri yaşanan düşüş yüzde 30'u aştı. Verilere göre Antalya'da 2005 yılından bu yana en yüksek yağış miktarı 2006 yılında bin 324 kilogram olarak verilere yansıdı. Son 15 yılda en düşük yağış miktarı ise 669 kilogram ile 2016 yılında yaşandı.