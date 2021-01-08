Antalya ekonomisi büyüyor

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin 2020 yılını değerlendirdi. Salgına rağmen Antalya'da ekonominin durmadığını belirten Çetin, ATSO'nun üye sayısının yeni açılan firmalarla birlikte 50 bine yaklaştığı, yabancı sermayeli üye sayısının ise 4 bini aştığını açıkladı.Antalya ekonomisine olan güveninin sürdüğünün en güçlü göstergesinin yeni üye kayıtları olduğunun altını çizen Çetin, "2020'de 4 bin 605 yeni şirket kaydı yaptık. Bin 594 üyemiz de faaliyetlerine son verdi. Toplam üye sayımız 49 bin 634'e ulaştı. 2020 yılında en çok inşaat faaliyetlerinde yeni üye kazandık. Bu dönemde inşaat faaliyetlerine 578 yeni firma kaydolurken bu sektörü, 267 firma ile tarımsal ürünlerin ticareti ve 263 firma ile toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması takip etti" diye konuştu.Yabancı şirket sayısında da Antalya'nın Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunun altını çizen Çetin, "En çok yabancı yatırımcıyı İran'dan aldık. Bu süreçte İran ortaklı 82 firma Odamıza kayıt olurken, Rusya'dan 63, Almanya'dan 55 yeni yabancı yatırımcı Antalya'da faaliyetlerine başladı. En çok inşaat, gayrimenkul ve tarımsal ürün alanında yatırım yapıldı" dedi.