Çevre ödülleri sahibini buldu

AKDENİZ Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Antalya'da Çevresel Gürültü Kapsamında Müfredat İçeriği ve Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sera Atıkları Tehdit Değil Toprağa Can Olsun Projesi ile Kepez Belediyesi, Kemer'deki Endemik Bitki Türlerinin Korunması Projesi ile Kemer Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu, Eko-Okul Çalışması ile Kepez Emine Fatma Çevik Anaokulu ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Hazırlanan Geri Dönüşüm Projesi ile de Manavgat Milli Egemenlik Ortaokulu ödülün sahibi oldu. Daha önce Büyükşehir Belediyesi de ödül aldığını duyurmuştu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan değerlerini koruma, sürdürülebilir bir yaşam, enerji kullanımı, atık yönetimi, geri dönüşüm uygulamalarına gayret gösterdiklerini ifade etti.